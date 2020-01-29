Мантуров на встрече с "Яндексом" обсудил ряд приоритетных проектов компании
МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел встречу с представителями "Яндекса", на которой обсуждались приоритетные проекты компании, призванные минимизировать ошибки за счет "человеческого фактора", сообщается на сайте Минпромторга.
В мероприятии приняли участие управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян, директор по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" Алексей Федотов и директор геосервисов "Яндекс" Роман Чернин.
"На встрече обсуждались приоритетные проекты компании, которые призваны минимизировать ошибки за счет "человеческого фактора". Среди них запуск беспилотных автомобилей, система удаленных медицинских предрейсовых осмотров водителей с применением цифровых технологий и мультимедийная платформа для автомобилей "Яндекс.Авто", — отмечается в сообщении.
Кроме того, важной темой мероприятия стало использование в такси метанового топлива. Отмечается, что это экономит затраты перевозчиков и положительно влияет на экологию.
https://1prime.ru/transport/20200129/830865547.html