МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел встречу с представителями "Яндекса", на которой обсуждались приоритетные проекты компании, призванные минимизировать ошибки за счет "человеческого фактора", сообщается на сайте Минпромторга.

В мероприятии приняли участие управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян, директор по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" Алексей Федотов и директор геосервисов "Яндекс" Роман Чернин.

"На встрече обсуждались приоритетные проекты компании, которые призваны минимизировать ошибки за счет "человеческого фактора". Среди них запуск беспилотных автомобилей, система удаленных медицинских предрейсовых осмотров водителей с применением цифровых технологий и мультимедийная платформа для автомобилей "Яндекс.Авто", — отмечается в сообщении.

Кроме того, важной темой мероприятия стало использование в такси метанового топлива. Отмечается, что это экономит затраты перевозчиков и положительно влияет на экологию.