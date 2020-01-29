МАДРИД, 29 янв /ПРАЙМ/. Испанская авиакомпания Iberia приостанавливает рейсы в Шанхай с пятницы, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

"Мы приостанавливаем рейсы в Шанхай с пятницы. Рейсов по другим направлением в Китае наша авиакомпания не осуществляет", — заявили в пресс-службе Iberia.

Ранее об ограничении полетов в Китай объявили американские American Airlines и United, британская British Airways, южнокорейский бюджетный перевозчик Air Seoul и крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air. Количество рейсов по китайскому направлению сократили такие авиакомпании как Finnair, базирующаяся в Гонконге Cathay Pacific и сингапурская Jetstar Asia. Авиакомпания Lufthansa и ее дочки Swiss и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Китай и из Китая до 9 февраля.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.