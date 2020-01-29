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МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту "Москва-Пекин-Москва", — сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

Между Россией и Китаем в настоящее время курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва-Пекин.

Ранее в среду РИА Новости сообщили в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), что поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать билеты, оформленные в кассах РЖД, без взимания дополнительных плат и сборов.

Отмечалось, что если пассажир оформлял билет для поездки из Китая в Россию на территории иностранного государства, однако решил отказаться от поездки, находясь на территории РФ, он должен не позднее чем за 6 часов до отправления поезда обратиться для проставления специальных отметок в любой пункт продажи ФПК. За возвратом денег пассажирам с проставленными отметками на билетах необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были оформлены проездные документы.

Отмечалось, что для профилактики инфекционных заболеваний работниками поездных бригад организованы специальные инструктажи для пассажиров. Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами. Все сотрудники ФПК, которые работают непосредственно с пассажирами, прошли специальные инструктажи. В частности, поездные бригады оказывают содействие медработникам на пограничных железнодорожных пунктах пропуска, где проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.