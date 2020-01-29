США ввели санкции против восьми граждан РФ и Украины и одной компании - минфин
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ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс", говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.
В частности, санкции введены против врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева.
"Гранд Сервис Экспресс" — оператор поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через Крымский мост.
https://1prime.ru/transport/20200129/830865599.html