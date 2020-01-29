МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Российская частная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая занимается железнодорожными перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через мост, работает на территории РФ, и санкции США не скажутся на ее деятельности, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее в документе, опубликованном на сайте минфина США, сообщалось, что США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Транспортная компания ГСЭ работает на территории РФ, поэтому санкции не скажутся на деятельности компании", — сообщили в компании.

"Гранд Сервис Экспресс" занимается перевозками пассажиров в поездах дальнего следования между Москвой и Санкт-Петербургом, а также стала оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Первый поезд отправился в Крым из Петербурга 23 декабря 2019 года.