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ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс", говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.

"Против семи из этих лиц вчера были также введены санкции Европейского союза (ЕС). В дополнение к ним Соединенными Штатам и Канадой сегодня введены санкции против этих же лиц в рамках скоординированных действий, наглядно демонстрирующих продолжающееся категорическое несогласие международного сообщества с вмешательством России в крымскую политику", — говорится в заявлении ведомства.

В частности, санкции введены против врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, спикера заксобрания Севастополя Владимира Немцева, председателя Севгоризбиркома Сергея Даниленко и его заместителя Людмилы Басовой, секретаря Севизбиркома Екатерины Пырковой, члена Совета Федерации от заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Кроме этого, санкции введены против компании АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"- "московской частной железнодорожной компании, которая начала предлагать пассажирские железнодорожные перевозки между материковой частью России и Крымским полуостровом через мост через Керченский пролив в конце декабря 2019 года", добавляет минфин.

В санкционный список попал и глава компании Александр Ганов (бывший первый вице-губернатор Тамбовской области).