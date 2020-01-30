МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Вашингтон отличился оригинальностью, наложив санкции на оператора поездов в Крым "Гранд Сервис Экспресс", но владелец компании был к этому готов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ("Единая Россия").

Ранее США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс" — оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.

"Принятие санкций США вслед за аналогичным решением Евросоюза, но Вашингтон отличился оригинальностью, наложив санкции на компанию-перевозчика… Владелец компании "Гранд Сервис" был готов к введению санкций, но это не повлияло на его решение запустить поезда в Крым. Этот поступок лучше любых слов показывает отношение россиян к инициативам США и их союзников", — сказал депутат.

Белик отметил, что шесть лет антироссийских санкций уже давно не вызывают в нашей стране "какой-то особенной реакции".

"Я нахожусь под международными санкциями уже больше трех лет, это не влияет ни на мою работу, ни на мою жизнь, ни на жизнь моей семьи", — заключил депутат.