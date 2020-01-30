ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Находкинская таможня усилила меры контроля в портах Приморья за состоянием прибывающих из Юго-Восточной Азии из-за ситуации с коронавирусом, сообщает таможня.

"В портах Приморья Находкинская таможня усилила меры по предотвращению распространения коронавируса. Находкинские таможенники совместно с государственными контролирующими органами усилили контроль за состоянием граждан, прибывающих в морские пункты пропуска из Юго-Восточной Азии. Принимаются все меры по предотвращения проникновения коронавирусной инфекции на территорию России", — говорится в сообщении.

По данным начальника Находкинской таможни Константина Бондарева, с начала 2020 года из Китая в контролируемые таможней пункты пропуска прибыло 56 морских судов. Пассажиры на них не прибывали.

Контроль за состоянием моряков таможенники ведут вместе с представителями Роспотребнадзора. Должностные лица таможни соблюдают санитарно-противоэпидемический режим: ознакомлены с рекомендациями по профилактике коронавируса, в пунктах пропуска используются защитные маски, стерильные перчатки и антисептик.

В подчинении Находкинской таможни находятся четыре таможенных поста в морских портах Восточный, Находка, Ольга и Пластун

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.