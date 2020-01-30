ИРКУТСК, 30 янв /ПРАЙМ/. Движение поездов в Иркутской области в районе станции Мегет, где с рельсов сошли 30 вагонов с углем, восстановлено, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Ранее сообщалось, что 28 января в границах станции Мегет сошли с рельсов 30 вагонов с углем. Пострадавших и экологической угрозы нет. Движение по Транссибу в районе станции Мегет было организовано по одному пути.

"Движение поездов на станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги полностью восстановлено. 30 января в 02.10 местного времени (21.10 29 января мск) железнодорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции Мегет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда, проходящие через данный участок, курсируют в соответствии с расписанием.