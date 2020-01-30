МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Вернувшийся в московский аэропорт "Внуково" самолет российской авиакомпании Utair рейсом Москва — Ростов-на-Дону сел благополучно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Ранее в пресс-службе перевозчика РИА Новости сообщили, что датчик положения закрылков сработал на самолете, который вылетел из "Внуково" в Ростов-на-Дону, но вынужденно возвращается обратно. В свою очередь, представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что в самолете мог сработать датчик разгерметизации.

"Сел благополучно", — сказали в пресс-службе.

Данную информацию подтвердил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, на борту Боинг-737 находились 116 пассажиров.