МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания Ethiopian Airlines опровергла сообщения о приостановке регулярных рейсов в Китай и из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.

Ранее эфиопское издание Addis Standard сообщало, что Ethiopian Airlines до 29 февраля приостановила выполнение регулярных рейсов в Китай и из Китая в связи с распространением коронавируса.

"Мы осуществляем наши регулярные рейсы во все пять воздушных портов в Китае, в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду и Гонконг, исходя из стандартных корректировок спроса и предложения, которые мы всегда проводим во время китайского Нового года", — говорится в заявлении авиаперевозчика.

В сообщении также отмечается, что авиакомпания сотрудничает со всеми соответствующими органами власти Эфиопии и Китая для защиты пассажиров и сотрудников от коронавируса в соответствии с рекомендациями Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее об отмене или сокращении рейсов в Китай сообщили такие авиакомпании, как американские American Airlines, Delta и United, британская British Ariways, германская Lufthansa, французская Air France, скандинавская SAS, финская Finnair и другие.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.