МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Государственная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc (RAM) приостанавливает полеты в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа, сообщает местное агентство MAP.

Сообщается, что все авиарейсы из Касабланки в Пекин и обратно отменяются с пятницы, 31 января, до 29 февраля.

Ранее об отмене или сокращении рейсов в Китай сообщили такие авиакомпании, как американские American Airlines, Delta и United, британская British Ariways, германская Lufthansa, французская Air France, скандинавская SAS, финская Finnair и другие.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.