ЛОНДОН, 30 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Авиакомпания Virgin Atlantic отменила рейсы в Китай до 29 февраля из-за распространения коронавируса, сообщила компания.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительном данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.

"Мы следим за ситуацией с коронавирусом и всегда следуем рекомендациям властей. МИД рекомендовал воздержаться от посещения Китая во всех не жизненно важных случаях… Затронутые (мерами по отмене рейсов) даты: с 22 января 2020 года по 29 февраля 2020 года. Меры включают отмену все рейсов Virgin Atlantic, код-шеринговых рейсов в, из и через Китай, включая Гонконг", — говорится в сообщении.

Авиакомпания предлагает клиентам перебронировать билеты для полета после 29 февраля, полететь по другому направлению или обратиться за возвратом средств.

В четверг об отмене рейсов в Китай сообщили британская British Airways еще несколько мировых авиакомпаний.