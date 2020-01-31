МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Минюст России предлагает ввести штраф до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц за размещение свалок рядом с аэропортами, соответствующий проект федерального Кодекса об административных правонарушениях размещён на портале проектов нормативных актов.

Согласно тексту проекта, размещение полигонов твердых бытовых отходов, свалок, животноводческих ферм и других объектов, способствующих массовому привлечению птиц, на приаэродромной территории аэродромов грозит административным штрафом гражданам в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 70 до 120 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 150 до 300 тысяч рублей, юридическим лицам — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.