МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Россия приостанавливает движение пассажирских поездов с Китаем за исключением маршрута Москва – Пекин, грузовые железнодорожные перевозки продолжаются, следует из сообщений РЖД и слов ее представителей.

Россия из-за ситуации с распространением коронавируса в Китае приняла ряд мер. В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса. Согласно тексту документа, движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 00 часов 00 минут 31 января ограничивается из-за коронавируса.

Между Россией и Китаем курсировали поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны формирования "дочки" РЖД — "Федеральной пассажирской компании" — сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва-Пекин.

РЖД сообщили, что с 31 января до 1 марта 2020 года приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково и беспересадочной группы вагонов сообщением Чита – Маньчжурия. Железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем сохраняется лишь на маршруте Москва – Пекин.

Пассажиры могут сдать билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, без удержания сборов и плат.

ГРУЗЫ ЕДУТ

РЖД в четверг выпустили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки. Однако затем отменили его. Источник РИА Новости уточнял, что это было сделано после поступивших разъяснений.

Представитель РЖД сообщал РИА Новости, что нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с Китаем. Он добавлял, что компания внимательно следит за ситуацией на погранпереходах и готова оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане провинции Хубэй. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.