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РИМ, 31 янв /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после подтверждения двух первых случаев заболевания коронавирусом в стране, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Ранее он подтвердил два случая заболевания коронавирусом в Риме у туристов из Китая.

"Министр здравоохранения (Роберто) Сперанца только что распорядился закрыть авиационное сообщение с Китаем", — сказал Конте в ходе специальной пресс-конференции.

По словам премьера, Италия стала первой страны Евросоюза, принявшей подобное решение.

"Я хочу заверить всех граждан, что мы приняли все меры предосторожности для изоляции этих случаев. Мы воссоздаем маршрут передвижения этих двух граждан Китая и изолируем их, чтобы избежать какого-либо дальнейшего риска", — сказал он.

Конте подчеркнул, что в пятницу утром состоится заседание совета министров Италии, на котором будут приняты дальнейшие меры для синхронизации работы всех компетентных структур.

"Я заверяю, нет никакого повода для паники и общественной тревоги", — сказал премьер.