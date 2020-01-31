МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) уточнила показатель чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2019 года — она составила 1,232 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

ОВК публиковала отчет по МСФО за первое полугодие 2019 года в августе. В нем сообщалось, что чистая прибыль по МСФО за этот период составила 1,9 миллиарда рублей против убытка в 3,1 миллиарда рублей годом ранее.

"Итого прибыль за период 1 232 (миллиардов рублей — ред.)", — говорится в опубликованном в пятницу отчете и указывается, что показатель пересмотрен.

Показатель выручки указан тот же — 29,816 миллиарда рублей.

"Руководство группы утвердило промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года. Впоследствии указанная отчетность была пересмотрена и подписана руководством группы 28 января 2020 года", — говорится в отчетности.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.