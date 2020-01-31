ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/. Власти США одобрили соглашение с авиастроительной компанией Airbus, которая согласилась выплатить совокупные штрафы в размере более 3,9 миллиарда долларов (около 3,6 миллиарда евро) для урегулирования обвинений во взяточничестве, сообщает минюст страны.

Другими участниками соглашения стали власти Франции и Великобритании, которым будет выплачена большая часть штрафов.

По данным ведомства, компания использовала "сторонних деловых партнеров для подкупа правительственных чиновников, а также руководителей неправительственных авиакомпаний по всему миру", в том числе в Китае. Кроме того, Airbus обвинялась в нарушении американского закона о международной торговле оружием (ITAR),

"Сегодня Airbus призналась в многолетней кампании коррупции по всему миру. С помощью взяток Airbus позволила безудержной коррупции вторгнуться в американскую систему. Кроме того, Airbus сообщала ложную информацию о своей деятельности правительству США в течение более чем пяти лет с целью получения ценных лицензий на экспорт американских военных технологий", — приводятся в сообщении слова прокурора округа Колумбия Джесси Лю.

Для урегулирования дела компания согласилась выплатить 2,1 миллиарда евро Франции, 984 миллиона евро Великобритании и 526 миллионов евро США, в противном случае она могла вовсе лишиться выхода на рынок.

В минюсте США отметили, что это стало самым большим штрафом, наложенным на иностранную компанию, в рамках урегулирования по обвинению в даче взяток.