ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших авиакомпаний мира American Airlines приняла решение о приостановке с пятницы всех рейсов на материковый Китай из-за распространения коронавируса.

"На основании повышения госдепартаментом США предупреждения о поездках в Китай до четвертого уровня (рекомендация "Отказаться от поездок") American Airlines с сегодняшнего дня и по 27 марта приостанавливает полеты на материковый Китай и обратно", — говорится в заявлении компании.

Компания "продолжит оценку ситуации относительно расписания полетов после 28 марта и будет вносить изменения по мере необходимости".

Ранее сообщалось, что компания приостановила с 9 февраля по 27 марта полеты в Пекин и Шанхай, сохранив рейсы из Далласа и Лос-Анджелеса до Гонконга.

В пятницу о прекращении с 6 февраля по 30 апреля полетов в КНР заявил второй по величине авиаперевозчик США Delta.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.