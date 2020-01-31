САРАТОВ, 31 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Саратовской области зарегистрировал новое заявление о банкротстве крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза", которое в этот раз подала инспекция Федеральной налоговой службы, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 30 января, к производству оно еще не принято, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена. В карточке дела говорится, что задолженность "Тролзы" перед налоговой составляет около 32 миллионов рублей.

Саратовский арбитраж в конце декабря прошлого года прекратил производство по делу о банкротстве "Тролзы", инициированному банком "Россия", входящим в топ-20 крупнейших российских кредитных учреждений, из-за задолженности в размере около 190 миллионов рублей. В том деле суд произвел процессуальную замену банка на компанию "Берг", которая сразу отозвала заявление о банкротстве.

"Тролза" с начала прошлого года находится в тяжелом финансовом состоянии. С марта по ноябрь часть коллектива завода находилась в простое. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей. По данным областного министерства занятости, с января по ноябрь число работников завода снизилось с 695 до 240. Минпромэнерго региона сообщало, что 24 декабря завод, у которого накопились более 40 миллионов рублей долгов по зарплате и выходным пособиям перед сотрудниками, погасил первые 26 миллионов рублей.

Ранее пресс-секретарь минпромэнерго региона Владимир Комаров сообщал РИА Новости, что компания "ПК Транспортные системы", куда перешла работать часть коллектива "Тролзы", наладила выпуск троллейбусов на площадке "Тролзы", при этом в планах инвестора начать там еще и производство трамваев.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.