МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. С 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты из РФ в КНР, изменится с регулярного на чартерный режим, это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета, сообщили в Минтрансе России.

Вечером 31 января в Минтрансе прошло рабочее совещание под руководством министра транспорта, члена оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Евгения Дитриха. В совещании приняли участие руководители профильных департаментов министерства. Оно было посвящено вопросам организации перевозок пассажиров в и из пунктов на территории КНР.

"Отмечено, что с 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика. Колл-центрам авиакомпаний будут переданы памятки, необходимые для информирования пассажиров", — сказали в Минтрансе.

"Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан РФ и иностранных государств в и из пунктов на территории КНР создан также оперативный штаб Росавиации. Его возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько", — добавили там.