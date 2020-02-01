МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. S7 Airlines отменяет с 1 февраля 2020 года все собственные регулярные рейсы из России в города Китая, с 2 февраля – из Китая в города России, сообщает пресс-служба компании.

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы.

"Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в города Китая и Гонконг только граждан Китая, на рейсы из Китая – только граждан России и стран СНГ. В остальных случаях пассажирам будет оформлен вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов", — сообщает пресс-служба.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.