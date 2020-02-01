МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Россия в связи с распространением нового коронавируса ограничила регулярные рейсы своих авиакомпаний в Китай, оставив только рейсы крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. О соответствующем решении правительства в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Четыре китайские авиакомпании, летающие в Москву, продолжат летать на регулярной основе.

Аэропорт "Шереметьево" с 17.00 мск 31 января перевел все рейсы в Китай и из него в отдельный терминал. По данным аэропорта, в общей сложности в терминале F будет обслуживаться 19 рейсов по китайским направлениям, в том числе рейсы "Аэрофлота" и четырех китайских авиакомпаний. Голикова сообщала, что в терминале F будут работать авиавласти и сотрудники Роспотребнадзора.

Как отмечала Голикова, Россия прорабатывает с китайскими властями возможность ввести чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян. Она также сообщила, что принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.

Во вторник Ростуризм заявлял, что все организованные российские туристы, которые еще продолжают свой отдых на территории Китая, преимущественно на острове Хайнань, должны вернуться на родину до 4 февраля. По данным ведомства, большинство туристов возвращаются в плановом режиме, а те, кто принял решение о прекращении отдыха, имеют возможность досрочно вернуться на чартерах туроператоров.

Минтранс РФ позднее в пятницу сообщил, что с 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты из РФ в КНР, изменится с регулярного на чартерный режим, это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация о всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика. Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан РФ и иностранных государств в и из пунктов на территории КНР создан оперативный штаб Росавиации.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.