МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля индексируется с 2,04 до 2,2 рубля за километр пути по федеральным трассам, следует из сообщения Минтранса РФ и Росавтодора.

"В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июня 2019 года в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года размер платы госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр. На данный момент — 2,04 рубля за километр", — говорится в сообщении.

Как отмечал глава Минтранса Евгений Дитрих, для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа было решено отказаться от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигать этого показателя в течение трех лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр, и далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, пояснял он.

По данным оператора госсистемы — компании РТИТС — в федеральный дорожный фонд с помощью "Платона" уже перечислено более 94 миллиардов рублей, на эти средства уже отремонтировано более 2,7 тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны. В частности, речь идет про мост через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чечне, через Сосну в Орловской области, через Десну в Брянской области, Белореченский мост в Краснодарском крае, Затонский мост в Уфе, Свердловский мост в Пензе, Борский мост в Нижнем Новгороде, два моста в Бурятии и четыре в Удмуртии.