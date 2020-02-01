ВЛАДИВОСТОК, 1 фев /ПРАЙМ/. Рейс дальневосточной "дочки" авиакомпании "Аэрофлот" "Аврора" в Пекин из Владивостока отменен в субботу, сказал РИА Новости представитель Международного аэропорта Владивостока.

Россия в связи с распространением нового коронавируса ограничила регулярные рейсы своих авиакомпаний в Китай, оставив только рейсы крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. О соответствующем решении правительства в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Рейс "Авроры" на Пекин сегодня отменен. По рейсу в Пекин "Уральских авиалиний" в 23.15 (16.15 мск) информации пока нет", — сказал собеседник.

По его словам, по дальнейшему расписанию "Авроры" на Китай информации также пока нет. В авиакомпании отметили, что пока данными о дальнейших отмена не располагают.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже более 250 человек, заражены около 11,7 тысячи человек. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.