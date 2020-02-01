МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Австралийская авиакомпания Qantas с 9 февраля по 29 марта приостановит выполнение регулярных рейсов в Пекин и Шанхай на фоне распространения коронавируса.

"Qantas приостановит выполнения двух прямых рейсов на материковый Китай (Сидней-Пекин и Сидней-Шанхай) с 9 февраля до 29 марта 2020 года", — говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.

Авиакомпания отмечает, что эти меры стали следствием ограничений на въезд, которые ввели ряд стран, в том числе Сингапуром и США, и оказывают влияние на передвижение членов экипажа авиакомпании.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.