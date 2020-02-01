МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Россия временно приостанавливает безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам КНР из-за вспышки коронавируса, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Временно приостановить безвизовые туристические поездки, предусмотренные Соглашением между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года", — говорится в распоряжении.

"МИДу России временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР в консульских учреждениях МИДа России в Китайской Народной Республике, а также уведомить КНР о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", — говорится в распоряжении.

Кроме того, МВД России и его территориальным органам поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами РФ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.