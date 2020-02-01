МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших авиакомпаний мира American Airlines приостанавливает рейсы в Гонконг из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.

Ранее сообщалось о решении компании приостановить с пятницы полеты на материковый Китай по 27 марта.

Компания намерена "принимать решения о полетах в Гонконг каждый день на основании текущей ситуации".

В пятницу о прекращении с 6 февраля по 30 апреля полетов в КНР заявил второй по величине авиаперевозчик США Delta.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.