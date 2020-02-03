МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Поезд Пекин — Москва пересек российско-китайскую границу без пассажиров, сообщается в понедельник на официальном портале Забайкальского края.

Ранее в РЖД сообщили, что Россия из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.

"Поезд, следующий по маршруту Пекин – Москва, в понедельник пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров. С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия", — говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.