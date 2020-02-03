ЧИТА, 3 фев — ПРАЙМ. Китайские пограничники сняли всех пассажиров с поезда Пекин — Москва, чтобы снизить риск распространения нового коронавируса, сообщил РИА Новости источник в органах власти региона. Китайский ЦБ снизил ставки по операциям обратного РЕПО на 10 пунктов на фоне коронавируса

Россия из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля полностью остановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Ночью власти Забайкалья сообщили, что поезд Пекин — Москва прибыл в регион пустым.

"В поезде было 136 пассажиров. Китайская сторона пошла навстречу забайкальским властям и высадила пассажиров. Все они граждане Китая", — рассказал собеседник.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, пересечь российскую границу по-прежнему могут граждане Китая с видом на жительство в России, для них в Забайкалье подготовлены карантинные помещения.