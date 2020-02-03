МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания S7 предлагает пассажирам сдать билеты с вылетом из Китая или обменять их на другие рейсы, сообщили в пресс-службе компании.

S7 ранее сообщила, что на фоне распространения коронавируса с 4 февраля по 28 марта полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг.

"Третьего февраля в министерстве транспорта РФ состоялось совещание по вопросам возвращения из Китая российских граждан. По его результатам были зафиксированы варианты действий для пассажиров отменённых рейсов", — говорится в сообщении.

"S7 Airlines на выбор предлагает пассажирам: получить возврат полной стоимости билета; обменять авиабилеты с вылетом из Пекина, Урумчи, Гуанчжоу, Шанхая, Гонконга на рейсы с вылетом из Токио, Осаки, Сеула, Бангкока, Пхукета, Камрани", — отметили в пресс-службе.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Со слов Голиковой, все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево". Кроме того, Москва прорабатывает с Пекином чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.