МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Алжирская национальная авиакомпания Air Algerie приостанавливает полеты в Китай в связи с распространением коронавируса в КНР, сообщает агентство APS со ссылкой на представителя перевозчика Амина Андалусси.

По словам представителя, решение о приостановке двух еженедельных рейсов, выполняемых Air Algeria в Пекин, "является частью временных превентивных мер" после того, как ВОЗ на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Агентство также отмечает, что в понедельник самолет Air Algeria прибыл в Алжир с 60 гражданами Алжира, Туниса, Ливии и Мавритании, эвакуированными из Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.