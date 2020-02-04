МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение о переносе Российского инвестиционного форума в Сочи в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года", — говорится в документе.

Организационному комитету по подготовке и проведению инвестфорума поручено представить предложения о новых сроках его проведения. Четверть путешественников в РФ отложили отпуск из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи в этом году планировалось провести 12-14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе подтвердил, что вопрос возможного переноса форума из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что кабмин примет окончательное решение в понедельник.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.

В пятницу Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.