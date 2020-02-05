МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" в 2020 году ожидает пассажиропоток компании на уровне 2019 года в случае неполучения самолётов Boeing 737 MAX, сообщил журналистам президент компании Павел Пермяков. По его словам, "ЮТэйр" обсуждает компенсации за задержку поставок 737 MAX.

Пассажиропоток компании в 2019 году вырос на 1,8%, до 7,794 миллиона пассажиров.

"В 2020 году — побольше. Все зависит от максов, скорее всего, максов вообще не будет, поэтому пассажиропоток будет примерно таким же", — сказал Пермяков в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), отвечая на вопрос о пассажиропотоке компании в 2020 году.

Он также сообщил, что "ЮТэйр" обсуждает компенсации за Boeing 737 MAX.

"Мы покупаем самолёты в операционный лизинг, поэтому в схеме компенсаций есть лизингодатель, который непосредственно имеет контракт. Да, мы обсуждаем компенсации. Но, в любом случае, вопрос компенсаций обсуждается ближе к дате реальной поставки. У нас заказ небольшой. Boeing, понятно, с большими компаниями, у которых большие заказы, по-другому обсуждает компенсации. У нас будут, скорее всего, какие-то стандартные условия, которые есть для каждого небольшого заказчика за задержку самолёта. И эти компенсации разделятся, часть пойдет лизингодателю, часть пойдет нам", — отметил он.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.