МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Члены думского комитета по регламенту на заседании в четверг вновь подняли тему о возможности смены авиакомпании "Аэрофлот", услугами которой пользуется депутатский корпус: по мнению депутатов, у компании необоснованно высокие цены на билеты, в то время как на рынке есть более выгодные предложения.

Первым вопрос об авиабилетах поднял депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов. Депутат рассказал, что в последнее время ему приходят письма с рекомендациями о заблаговременной покупке и сдаче билетов в случае отказа от полета. Он отметил, что следовать этим рекомендациям не всегда возможно.

Тему авиабилетов также продолжила депутат от "Единой России" Лариса Шойгу. Она напомнила, что вопрос о замене "Аэрофлота" поднимался еще в прошлом созыве, но тогда это сделать не удалось, хотя комитет по регламенту прилагал большие усилия.

"Здесь, очевидно, снова вопрос нужно ставить о смене компании, которая продает нам билеты — билеты компании "Аэрофлот" все-таки самые дорогие", — заметила она.

Продолжая тему сложности возврата билетов в необходимый двухнедельный срок, Шойгу добавила, что среди депутатов очень много "списочников", которые представляют интересы нескольких регионов, в связи с чем сложно заранее знать, куда депутат отправится в региональную неделю.

Дискуссию поддержала коллега Шойгу по фракции Наталья Костенко.

"На 30% билеты, те, что мы в кассе покупаем, дороже, чем те, которые мы можем купить на сайте", — добавила она.

Также Костенко выразила мнение, что авиакомпания могла бы предоставлять депутатам скидки за счет объемов покупки билетов.

Глава комитета Ольга Савастьянова, выслушав заявления коллег, предложила обсудить обозначенную проблему в рамках фракций.

"Я предлагаю поступить следующим образом. Давайте тогда каждая фракция (передаст) перечень тех проблем, которые у вас есть, в управление делами, и на одном из заседаний управление делами по всем этим вопросам доложит. Давайте от каждой фракции вопросы. Просто я считаю, нужно с каждой разбираться конкретно", — подытожила она.

Комментарием "Аэрофлота" РИА Новости пока не располагает.