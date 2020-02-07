МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском, самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим", сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что после 2 часов ночи в четверг четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска.

Конашенков добавил, что в ходе отражения воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками активно применялись зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны.

При этом, как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого находились 172 пассажира.

"Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе "Хмеймим", — сказал представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что движение пассажирских рейсов во всем мире осуществляется в известных высотных эшелонах, которые израильские радиолокационные средства отчетливо видят, отметив, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.

"Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС. Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей", — добавил он.

Месяцем ранее, 11 января иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за "вражескую цель".