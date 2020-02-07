МОСКВА, 7 фев ПРАЙМ. Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском, самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим", сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что после 2 часов ночи в четверг четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска.

Конашенков добавил, что в ходе отражения воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками активно применялись зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны.

При этом, как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого находились 172 пассажира.

"Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе "Хмеймим", — сказал представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что движение пассажирских рейсов во всем мире осуществляется в известных высотных эшелонах, которые израильские радиолокационные средства отчетливо видят, отметив, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.