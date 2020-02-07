ЛОНДОН, 7 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) планирует пересмотреть график работы двух своих заводов в Великобритании из-за падающего спроса на автомобили, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что автопроизводитель сократит или приостановит производство в некоторые дни недели на двух заводах — в Касл-Бромвиче и вблизи Солихалла. Новый график работы на указанных предприятиях будет действовать до конца марта.

Как пояснила компания, изменения связаны с приведением производственного графика в соответствие со спросом на рынке.

"Внешние факторы остаются сложными для нашей отрасли, и компания предпринимает решительные действия для достижения необходимой операционной эффективности и обеспечения долгосрочного успеха", — отметил автопроизводитель.

В январе JLR также объявил, что в апреле сократит штат сотрудников на одном из британских заводов на 10% в связи с оптимизацией производства. Также ожидается, что завод в Хейлвуде перейдет на график работы по схеме "две смены плюс" вместо трех смен в настоящее время.

Jaguar Land Rover — один из крупнейших британских автопроизводителей, принадлежит индийской Tata Motors Ltd. Штат сотрудников компании насчитывает около 40 тысяч человек.