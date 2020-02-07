США внесли в список санкций венесуэльскую авиакомпанию Conviasa - минфин
ВАШИНГТОН, 7 фев /ПРАЙМ/. США внесли в список санкций венесуэльскую авиакомпанию Conviasa, следует из сообщения министерства финансов.
Conviasa является крупнейшей авиакомпанией Венесуэлы.
Как следует из опубликованного заявления американского ведомства, в санкционный список внесена компания Consorcio Venezolano De Industrias Aeronauticas Y Servicios Aereos, так же известная как Conviasa. Кроме того, под санкции попали 40 самолетов этой компании.
https://1prime.ru/transport/20200207/830913007.html