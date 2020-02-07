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ВАШИНГТОН, 7 фев /ПРАЙМ/. США внесли в список санкций венесуэльскую авиакомпанию Conviasa, следует из сообщения министерства финансов.

Conviasa является крупнейшей авиакомпанией Венесуэлы.

Как следует из опубликованного заявления американского ведомства, в санкционный список внесена компания Consorcio Venezolano De Industrias Aeronauticas Y Servicios Aereos, также известная как Conviasa. Кроме того, под санкции попали 40 самолетов этой компании.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, "вместо того чтобы быть соединяющим мостом между народами, эта авиакомпания используется для перевозки (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуро и его окружения для общения с диктаторами, авторитарными режимами и другими преступниками по всему миру". Он отметил, что эти меры направлены на оказание давления на Мадуро, чтобы тот приступил "к серьезным переговорам".

"Мы призываем международное сообщество усилить давление на Мадуро и усилить его изоляцию… США привержены поддержке венесуэльского народа, временного президента Хуана Гуаидо и демократически избранной Национальной Ассамблеи в их отважной борьбе за восстановление венесуэльской демократии", — следует из распространенного заявления Помпео.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.