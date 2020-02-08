БЕРЛИН, 8 фев /ПРАЙМ/. В концерне Lufthansa анонсировали отмену и опоздания авиарейсов в Европе с 8 по 11 февраля из-за циклона Sabine, говорится в пресс-релизе, распространённом в субботу.

"В связи с прогнозируемым мощным циклоном над северной и центральной Европой будут изменения в общем расписании Lufthansa, то есть в том числе авиарейсов Lufthansa. Прежде всего, с вечера субботы 8 февраля до, предположительно, вторника 11 февраля будут отмены рейсов, кроме того, нужно считаться с возможностью опозданий", — говорится в сообщении концерна.

Пассажирам рекомендуется использовать сайт lufthansa.com для получения информации о статусе своего рейса.

Циклон Sabine, который установится над северо-западной территорией Германии в ночь на воскресенье, уже привел к ограничениям в транспортном сообщении — в компании Deutsche Bahn пассажиров призвали отказаться от несрочных поездок на поезде, пожарные и метеослужбы предупреждают граждан о возможных затруднениях.