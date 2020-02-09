МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Самолет Boeing 747-436 авиакомпании British Airways совершил самый быстрый рейс из Нью-Йорка в Лондон за 4 часа 56 минут, сев на два часа раньше расписания, сообщает Flight Radar 24.

По данным сайта, максимальная скорость самолета во время выполнения рейса BA112 превысила 1327 километров в час. Среднее время рейса из Нью-Йорка в Лондон составляет 6 часов 13 минут.

"Если мы не ошибаемся, British Airways побила рекорд норвежской авиакомпании по самому быстрому полету с дозвуковой скоростью Нью-Йорк – Лондон", — говорится в сообщении Flight Radar 24.

Boeing 747-436 вылетел из Нью-Йорка 8 февраля в 18.47 (2.47 мск) и приземлился в Лондоне в 4.43 (7.43 мск), почти на два часа раньше запланированного времени прибытия — 6.30 по местному времени (9.30 мск).

Как сообщает издание Daily Mail, причиной стал ураган "Сиара", из-за которого скорость попутного ветра во время полета превышала 80 метров в секунду. По данным издания, пассажир рейса рассказал, как до взлета пилот сообщил, что самолет будет пролетать в потоке высокоскоростного ветра и прибудет в аэропорт Лондона до начала урагана.

Ураган "Сиара" уже привел к тому, что в Великобритании отменяют некоторые рейсы, некоторые районы страны затоплены, деревья повалены. В Нидерландах объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. По прогнозам, в прибрежных районах страны ветер будет достигать скорости в 120 километров в час.