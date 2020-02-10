С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев /ПРАЙМ/. Поезд №773 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва из-за технической неисправности остановился на станции Решетниково Октябрьской железной дороги (ОЖД), за пассажирами направили электропоезд "Ласточка", сообщает ОЖД.

"Сегодня в 20 часов 27 минут на станции Решетниково Октябрьской железной дороги по причине технической неисправности был остановлен поезд №773 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург — Москва. К месту остановки был направлен электропоезд "Ласточка", который доставит пассажиров на Ленинградский вокзал", — говорится в сообщении.

Поезд "Ласточка" с пассажирами "Сапсана" в 21.24 мск был отправлен по назначению. Его прибытие на Ленинградский вокзал ожидается ориентировочно в 22.20 мск. Отмечается, что за доставленные неудобства пассажирам задержанного поезда "Сапсан" будет выплачена денежная компенсация.

Расстояние от станции Решетниково до Ленинградского вокзала в Москве составляет чуть более 120 километров.