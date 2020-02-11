МОНТЕВИДЕО, 11 фев /ПРАЙМ/. Венесуэла обратится в международные инстанции в связи с санкциями США в отношении авиакомпании Conviasa, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Минфин США 7 февраля сообщил о внесении в санкционный список компании Consorcio Venezolano De Industrias Aeronauticas Y Servicios Aereos, также известной как Conviasa, и 40 самолетов этой компании.

"Мы немедленно подадим жалобу против правительства США в связи с ущербом, который они намерены нанести компании Conviasa, Венесуэла будет искать справедливости в международных судах", — сообщил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

Он также возложил ответственность за введённые санкции на лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.