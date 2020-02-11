МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые по иску "Саратовских авиалиний" расторгли их договор с авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на субаренду самолета Ан-148, потерпевшего крушение в 2018 году в Подмосковье, и обязали "Россию" вернуть истцу около 23 миллионов рублей.

Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу "России", просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. "Существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела, судами не допущено", — говорится в определении ВС РФ.

Арбитражный суд Москвы в мае взыскал с ответчика более 15,3 миллиона обеспечительного платежа, более 4,5 миллиона рублей арендной платы, более 2,7 миллиона рублей неиспользованных отчислений на ремонт шасси и по программе контроля старения воздушного судна, а также комиссию по банковской гарантии.

"Саратовские авиалинии" с 31 мая 2018 года прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта. Пассажирский самолет Ан-148 этой авиакомпании, выполнявший 11 февраля рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Как отмечается в судебных актах, собственником воздушного судна была лизинговая компания "ИФК "Ильюшин", которая передала его в аренду "России". "Саратовские авиалинии" получили самолет в субаренду в феврале 2017 года. После авиакатастрофы "Альфа-Страхование" выплатило 500 миллионов рублей страхового возмещения бенефициару по договору авиакаско и кредитору собственника — ВЭБу.

В решении суда первой инстанции говорится, что по условиям договора субаренды выплата страховой компанией согласованной стоимости воздушного судна в результате его гибели является основанием прекращения обязательств по оплате аренды. При этом подлежат возмещению платежи, уплаченные субарендатором до наступления даты полной потери судна. На этом основании суд полностью удовлетворил требования истца. Это решение затем подтвердили апелляционный и окружной суды.