МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. "Эксперт РА" ожидает в 2020 году рост рынка лизинга на 5-7% — до не более 1,6 триллиона рублей, сообщил РИА Новости старший директор по банковским рейтингам аналитического рейтингового агентства Руслан Коршунов.

Рынок лизинга в РФ в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 15%, до 1,5 триллиона рублей, сообщило ранее "Эксперт РА" в исследовании о предварительных итогах работы отрасли в 2019 году.

"В 2020 году мы не ожидаем двузначных темпов прироста ввиду того, что давление на лизинг будут оказывать дальнейшее снижение автопродаж и падение либо очень слабый рост грузоперевозок. В итоге в текущем году рост рынка, по прогнозам Агентства, составит порядка 5-7%… (до — ред.) не более 1,6 триллиона рублей, при этом общая ситуация на лизинговом рынке во многом будет схожа со стагнацией 2012-2013 годов, когда от падения лизинговую отрасль удерживали отдельные сегменты либо крупные сделки госкомпаний. Но подобные сделки не будет отражать реальную ситуацию с инвестиционной активностью предприятий", — сообщил РИА Новости Коршунов.

"Стагнация реальных располагаемых доходов населения негативно сказывается на деловой активности малых и микропредприятий, а эффект от госрасходов на инфраструктурные проекты отразится на рынке в лучшем случае в конце текущего года", — добавил он.