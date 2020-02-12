ВЛАДИВОСТОК, 12 фев /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток на 6% за первый месяц 2020 года, обслужив 213 тысяч пассажиров, сообщает прес-служба авиагавани.

"За первый месяц аэропорт обслужил 213 тысяч пассажиров, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренний пассажиропоток дал рост на 5% и составил 106 тысяч пассажиров. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока аэропорта на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Красноярск, Южно-Сахалинск, Якутск и Новосибирск. На внутрикраевых направлениях количество обслуженных пассажиров по итогам прошедшего месяца увеличилось на 8%.

Международный пассажиропоток, как говорится в сообщении, составил 107 тысяч пассажиров (плюс 7%). Здесь наибольший рост обеспечили рейсы из Владивостока в города Сеул, Токио, Саппоро и в популярные зимой места отдыха — Пхукет и Камрань.

Отмечается, что почти в два раза больше пассажиров (по сравнению с прошлым годом) стали летать в Японию.

На рейсах в Юго-Восточную Азию пассажиропоток вырос на 15% благодаря увеличению емкости на направлениях Камрань, Пхукет, Фукуок, говорится в сообщении.