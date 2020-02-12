МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Возвращение производства самолетов Boeing модели 737 МАХ на докризисный уровень займет около двух лет, заявил на конференции с инвесторами финансовый директор компании Грег Смит (Greg Smith), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Американский концерн Boeing Co. переживает кризис из-за ситуации с самолетов модели 737 МАХ, полеты которых приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф. Boeing впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов.

"Финансовый директор Boeing Co. Грег Смит заявил в среду, что пройдет пара лет, прежде чем самолет 737 МАХ можно будет выпускать с ежемесячной производительностью в 57 единиц, как и планировалось до кризиса в прошлом году", — говорится в сообщение агентства.

Boeing 21 января сообщил, что приостановил на неопределенный срок производство самолетов 737 MAX и ожидает их возвращения в эксплуатацию в середине текущего года. Компания также отметила, что производственные затраты связанные с самолетом 737 МАХ, в текущем году составят 4 миллиарда долларов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.