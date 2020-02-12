ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев /ПРАЙМ/. Авиакомпания Finnair инициировала переговоры с пилотами дальнемагистральных рейсов о возможном сокращении из-за вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Стратегия финского перевозчика строилась на концепции развития авиасообщения с Азией и, в частности, Китаем. Из-за коронавируса авиакомпания отменила около 200 рейсов в Китай.

"Finnair сообщает, что инициировал процедуру обсуждения трудовых соглашений с пилотами дальнемагистральных рейсов. Компания оценивает влияние отмены рейсов в Китай со своими потребностями в персонале. Ненормальная ситуация, создаваемая коронавирусом, кажется, длится дольше, чем ожидалось", — говорится в сообщении.

Генеральный директор Finnair Топи Маннер 7 февраля, представляя итоги работы за 2019 год, заявил, что финансовое воздействие коронавируса будет ограниченным.

"Прямое экономическое воздействие коронавируса в первом квартале 2020 года будет относительно ограниченным, даже если отмены авиарейсов на материковый Китай будут продолжаться до конца первого квартала 2020 года", — сказал Маннер.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Перевезла в 2019 году 14,7 миллиона пассажиров (плюс 10,3% к 2018 году).

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались. Сообщалось о случаях заражения этим вирусом в том числе и в странах ЕС.