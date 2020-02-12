МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" проводит тендер на услуги возвратного лизинга двух самолетов Boeing 777-300ER с датами поставок март и май 2020 года, максимальная стоимость контрактов составляет более 558,8 миллиона долларов, следует из данных на сайте госзакупок.

Возвратный лизинг — это разновидность операционного лизинга, при котором происходит уступка прав покупки воздушного судна на лизингодателя с условием одновременного получения его в обратную аренду у лизингодателя.

В закупочных документах отмечается, что передача самолетов в лизинг происходит в городе Сиэтл (США). Срок действия договора – 12 лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18.00 мск 18 февраля, а 26 февраля будут подведены итоги.